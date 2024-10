Photo : YONHAP News

En cet avant dernier jeudi du mois d’octobre, il fait beau au pays du Matin clair et cette tendance devrait se poursuivre tout au long de la journée.Concernant les températures, il fait frais sur le chemin du travail. 7°C sont enregistrés à Séoul, 6°C à Daejeon et Andong et 8°C à Cheongju et Jeonju. Dans le sud, il fait un peu plus doux avec un mercure qui oscillent entre 11°C dans le Jeolla et à Ulsan et 13°C à Busan, jusqu’à 15°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fait doux aussi sur la côte est avec 12°C à Gangneung.Dans l’après-midi, il fera 19°C dans les deux tiers nord du pays, et Météo Corée prévoit 21°C à Ulsan, 23°C à Busan et jusqu’à 24°C à Jeju.