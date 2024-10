Guerre en Ukraine : Kyiv appelle à la reddition des soldats nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’Ukraine exhorte les soldats nord-coréens déployés en Russie à se rendre.D’après le journal local, le Kyiv Post, le renseignement militaire a lancé cet appel via une hotline, conçue à l’origine pour aider les militaires russes qui souhaiteraient la reddition.« Vous ne devez pas mourir sans raison dans un pays étranger, ni subir non plus le même sort que des centaines de milliers de soldats russes qui ne rentreront jamais chez eux ! », a-t-il ainsi diffusé.Le renseignement militaire a également posté une vidéo en coréen sur l’application Telegram, intitulée « Je veux vivre ». Un message selon lequel « ils seront abrités, nourris et soignés comme des milliers de militaires russes qui attendent la fin de la guerre, après s’être déjà rendus.Plusieurs pays d’Europe réagissent aux informations sur le déploiement des troupes nord-coréennes.Hier, le ministère allemand des Affaires étrangères a fait venir à son siège le chargé d’affaires nord-coréen, basé sur son sol, pour protester contre cette mobilisation. Selon Berlin, si ces informations sont vraies, il s’agira d’une violation grave du droit international.Ce même jour, la diplomatie autrichienne a fait de même afin d’exprimer elle aussi sa profonde préoccupation.Par ailleurs, les ministres britannique et allemand de la Défense, eux, se sont déclarés inquiets de la possible escalade du conflit international. Ils ont fait cette déclaration dans une conférence de presse, donnée hier à Londres après la signature d’un premier accord de défense entre les deux pays.