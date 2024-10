BOK : le PIB réel n’a crû que de 0,1 % au troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Le PIB réel s'est accru de 0,1 % entre juillet et septembre par rapport au trimestre précédent, selon les premières estimations de la Banque de Corée (BOK), publiées aujourd’hui.Ce chiffre est inférieur aux attentes d’août. L’institution avait alors anticipé un bond de 0,5 %. Selon elle, cette croissance médiocre viendrait de la tendance haussière des exportations, qui s’est atténuée plus fortement que prévu, tandis que la demande intérieure a retrouvé des couleurs.Dans le détail, les expéditions ont reculé de 0,4 % sur trois mois et les importations, elles, ont grimpé de 1,5 %.Pourtant, le directeur des statistiques économiques de la banque centrale se voulait rassurant. Selon Shin Seung-chul, il est encore trop tôt pour parler de l’inversion de la courbe des exportations. Leur croissance annuelle étant encore élevée, avec 1,5 %.En ce qui concerne la consommation trimestrielle des ménages et celle du gouvernement, elles ont connu une hausse respective de 0,5 et 0,6 %.Quant aux investissements dans les biens d’équipement, ils ont augmenté de 6,9 %. A l’inverse, ceux dans le BTP a fléchi de 2,8 %.