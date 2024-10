Séoul lance une campagne pour une écriture romanisée uniformisée des plats coréens

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, aujourd'hui, qu'elle mènera une campagne sur l'« Écriture correcte des noms de plats en langues étrangères » en collaboration avec la Fondation du tourisme de Séoul et la Fédération coréenne des restaurants. Objecif : uniformiser l'écriture romanisée des plats coréens pour une meilleure compréhension des non-coréanophones.Séoul prévoit de promouvoir l'écriture standardisée de plats représentatifs de la Corée, tels que le kimchi, le bibimbap et le samgyeopsal, ces tranches de poitrine de porc cuites au barbecue. Le tout, en faisant connaître le « Dictionnaire des Écritures en Langues Étrangères de Séoul » (dicionary.seoul.go.kr), qui fournit des informations sur l'écriture en langues étrangères, y compris les noms des plats.De plus, la ville est en train de déployer un projet de panneaux de menus électroniques multilingues dans 400 restaurants fréquemment visités par des touristes étrangers. Afin d'augmenter le taux de participation, la date limite d'inscription a été prolongée du 25 octobre au 15 novembre.Les établissements touristiques de Séoul et les restaurants ordinaires situés dans les zones à grande affluence qui souhaitent participer au projet peuvent s'inscrire en visitant le bureau local de la Fédération coréenne des restaurants.