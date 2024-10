NewJeans classé parmi les meilleures chansons des années 2020 avec « Ditto »

Photo : YONHAP News

Le groupe NewJeans a vu sa chanson « Ditto » être sélectionnée parmi les meilleures chansons des années 2020 par le magazine américain spécialisé dans la musique, Paste.L'agence du groupe, ADOR, a annoncé, aujourd'hui, que Paste avait classé « Ditto » à la 23e place de sa liste des « 100 meilleures chansons des années 2020 ». Selon le magazine, aucun autre groupe de K-pop n'a connu une ascension aussi rapide que NewJeans ces dernières années, et « Ditto » illustre parfaitement sa popularité explosive et sa position dans le genre qu'il innove.Dans cette même liste figurent des stars de la pop comme Billie Eilish et SZA, mais « Ditto » est la seule chanson de K-pop à y figurer. Le mois dernier, Paste avait également classé l'album « Get Up » de NewJeans à la 52e place dans sa liste des « 100 meilleurs EP de l'histoire ».