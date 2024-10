Le Festival international d'animation de Bucheon ouvre demain

Photo : YONHAP News

Le plus grand festival d'animation de Corée du Sud, le « Festival international d'animation de Bucheon » (BIAF 2024), s'ouvrira demain pour cinq jours de festivités.Pour cette 26e édition, 122 œuvres d'animation, sélectionnées parmi 2 835 soumissions provenant de 106 pays, seront projetées. Parmi les invités de la cérémonie d'ouverture figurent Raul Garcia, réalisateur et animateur de personnages pour les films Disney « La Belle et la Bête » et « Aladdin », ainsi que le professeur Lee Won-bok, auteur du célèbre manwha « Lointain Pays, Pays Voisin ».Le festival débutera avec la première mondiale de « La Lettre de Yeon », réalisée par Kim Yong-hwan. Ce film aborde le thème du harcèlement scolaire, et la chanteuse Lee Su-hyun, membre du duo AKMU, prête sa voix au personnage principal, Sori.Les films seront projetés jusqu'au 29 octobre dans plusieurs lieux dédiés de Bucheon, notamment à la mairie, au Musée coréen de la bande dessinée, au Centre d'art de Bucheon et au Centre de fusion des webtoons.