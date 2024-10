Guerre en Ukraine : Kim Yong-hyun estime pertinent de qualifier de mercenaires les soldats nord-coréens

Photo : KBS News

Le ministre de la Défense a été interrogé aujourd’hui par les députés de la commission de la défense du Parlement, qui poursuit son audit des activités du gouvernement.Kim Yong-hyun a alors affirmé qu’il vaudrait mieux utiliser le mot « mercenaires » pour les soldats nord-coréens envoyés en Russie. Il est allé jusqu’à dire que Kim Jong-un « vend ses troupes pour une guerre d’agression illégale en vue de conforter son pouvoir ». Avant d'ajouter que c’est pour cette raison qu'il n’en informe pas ses concitoyens.Le chef de la défense a poursuivi que le Nord aurait mobilisé non seulement quatre brigades du « Corps des tempêtes », pilier de ses forces spéciales, mais également les militaires d'autres unités. Et d’ajouter que l’année prochaine aussi, le régime communiste pourrait déployer des contingents supplémentaires pour continuer de soutenir Moscou dans son offensive en Ukraine.Le ministre a par ailleurs estimé que le royaume ermite pourrait tirer un missile balistique intercontinental (ICBM), avant la présidentielle américaine, prévue le 5 novembre.Hier, le Service national du renseignement (NIS) a précisé que quelque 3 000 hommes avaient été déplacés jusqu’à présent et que leur nombre devrait flirter avec les 10 000 en décembre. Selon le NIS, chaque soldat toucherait 2 000 dollars par mois.