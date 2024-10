« Freedom Flag » : lancement des exercices aériens sud-coréano-américains

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington mènent depuis lundi leurs exercices aériens combinés de grande envergure et d’une durée de dix jours. C’est une annonce faite aujourd’hui par l’armée de l’air sud-coréenne.Ces manœuvres, baptisées « Freedom Flag », remplacent pour la première fois deux exercices réguliers « Korea Flying Training » et « Vigilant Defense », organisés auparavant au premier et au second semestres de l’année respectivement. La nouvelle démonstration de force interviendra désormais deux fois par an.Cette fois, les exercices impliquent plus de 110 appareils des deux alliés. Parmi eux, des avions de chasse F-35A et F-15K de l’armée de l’air sud-coréenne, ainsi que des chasseurs furtifs F-35B des forces américaines stationnées en Corée du Sud et au Japon.Choses inédites : l’armée de l’air sud-coréenne effectue des vols, en y mobilisant en même temps des avions de chasse et des véhicules aériens sans pilote. Elle s’entraîne aussi au ravitaillement en vol avec le tanker KC-30A de son homologue australienne.Par ailleurs, l’armée de terre et celle de l’air de la Corée du Sud ont conclu hier un exercice conjoint de trois jours. Un entraînement visant à assurer, en avion, le soutien à temps aux transports d’équipements et de matériels.