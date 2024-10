Poursuite de la fracture interne au sein du camp présidentiel

Photo : KBS News

La brouille perdure entre Yoon Suk Yeol et Han Dong-hoon et au sein même de leur formation.Han, chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) renouvelle cette fois son appel à la nomination d’un inspecteur général indépendant, chargé de surveiller les possibles irrégularités commises par les membres de famille du président de la République. Kim Keon-hee, entre autres, aurait été visée. Actuellement, la première dame est sous le feu des critiques en raison de nombreux soupçons pesant sur elle.Le patron du mouvement conservateur avait déjà formulé une telle demande lorsqu’il a été reçu lundi par le chef de l’Etat. Cela dit, ce dernier a refusé de donner une réponse claire, invoquant la nécessité d’obtenir l’accord de l’opposition. En fait, c’est le Parlement qui recommande d’abord trois candidats au poste, pour que le président de la République en choisisse ensuite un.Le patron du groupe parlementaire du PPP, lui, a pris position pour Yoon. Selon Choo Kyung-ho, c’est une question qui relève des élus du mouvement, et non de Han, qui n’est, quant à lui, pas député.Le Minjoo cherche à profiter de cette fracture interne au sein du PPP. La première force de l’opposition hausse le ton. Pour elle, il ne suffit pas que l’inspecteur en question soit désigné.Le parti de Lee Jae-myung a une nouvelle fois revendiqué la nomination d’un procureur spécial devant mener des enquêtes indépendantes sur les affaires tentaculaires dans lesquelles l’épouse du président Yoon est suspectée d’être impliquée.