Institut de recherche industrielle : « si Trump est réélu, la réduction du déficit commercial avec Séoul sera une priorité »

Photo : YONHAP News

Si l'ancien président Donald Trump est réélu lors des élections présidentielles américaines le mois prochain, il est fort à parier qu'il placera la réduction du déficit commercial avec la Corée du Sud en tête des priorités des relations entre les deux pays. L'Institut coréen de recherche industrielle a révélé ces perspectives dans un rapport intitulé « Les changements de la politique commerciale en cas de réélection de Trump et nos mesures de réponse », publié aujourd'hui.Le rapport souligne que le déficit commercial des États-Unis avec la Corée du Sud a rapidement augmenté au cours des trois dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 27,5 %.Entre 2021 et 2023, sous l'administration Biden, le déficit commercial annuel moyen des États-Unis avec la Corée du Sud s'élevait à 45,8 milliards de dollars, représentant environ 3,8 % du déficit commercial global des États-Unis, qui était de 1 213,5 milliards de dollars.Le rapport indique également que, suite à la renégociation de l'accord de libre-échange entre Séoul et Washington (FTA) en 2019, le déficit commercial de ce dernier a augmenté rapidement, en soulignant la nécessité de se préparer à des demandes américaines concernant les produits ayant le plus contribué à l'augmentation du déficit, tels que les voitures particulières, les pièces d'ordinateurs, les supports de stockage et les réfrigérateurs.Donald Trump avait précédemment annoncé qu'en cas de retour au pouvoir, il imposerait des droits de douane élevés de 60 % sur les produits chinois et des droits universels de 10 à 20 % sur les importations en provenance d'autres pays.