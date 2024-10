Semi-conducteurs : SK hynix prévoit une forte hausse de son bénéfice trimestriel

Photo : YONHAP News

Le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK hynix a enregistré un triple record historique de son chiffre d’affaires, de son profit d’exploitation et de son bénéfice net. Et ce, dopé par une demande soutenue en HBM. Il domine le marché mondial de ces mémoires utilisées pour le développement d'applications d'intelligence artificielle générative. Le conglomérat en a fait part aujourd’hui, lorsqu’il a annoncé ses perspectives de résultats pour le troisième trimestre.L’entreprise a précisé pouvoir générer un profit opérationnel de 7 030 milliards de wons, soit plus de 4,7 milliards d'euros. Les analystes avaient tablé sur un bénéfice d’environ 6 800 milliards de wons. Sachez que entre juillet et septembre 2023, le groupe avait connu une perte d’exploitation de 1 790 milliards de wons.Son chiffre d'affaires a presque doublé par rapport à la même période de l’an dernier pour atteindre 17 570 milliards de wons.Le géant des puces a également dégagé un bénéfice net de 5 750 milliards de wons, dépassant un précédent record qu’elle avait établi au troisième trimestre de 2018.