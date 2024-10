Yoon Suk Yeol reçoit le président polonais

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk Yeol s’est entretenu aujourd’hui en tête-à-tête avec son homologue polonais Andrzej Duda, actuellement en visite d’Etat en Corée du Sud. Il s’agit de leur quatrème entrevue à deux.A l’issue de leur sommet, les deux hommes ont publié un communiqué de presse commun. Ils y ont fortement condamné les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, ses provocations récurrentes et sa coopération militaire illicite avec la Russie.Le dirigeant sud-coréen a alors redit que son pays n’y resterait jamais indifférent et qu’il prendrait les mesures nécessaires étape par étape, selon l’évolution de ce rapprochement nord-coréano-russe, et de concert avec la communauté internationale.Yoon a tenu à évoquer le fait que la Pologne, membre de la Commission de supervision des nations neutres sur la ligne de démarcation entre les deux Corées, a déployé des efforts pour la paix et la stabilité dans la péninsule. Et d’ajouter que Séoul et Varsovie continueront à travailler main dans la main pour dénucléariser la Corée du Nord et pour améliorer les droits humains de ses habitants.Selon le chef de l’Etat sud-coréen, les deux parties ont également promis de redoubler d’efforts pour aider l’Ukraine à retrouver sa liberté et à se reconstruire.Les deux leaders ont rappelé avoir convenu, l’an dernier, d’approfondir la collaboration bilatérale dans les domaines stratégiques, dont l’armement, l’énergie et les industries de haute technologie, et ce au-delà de l’économie et du commerce. Et d’ajouter avoir discuté aujourd’hui des meilleurs moyens de développer davantage le partenariat stratégique sud-coréano-polonais.Dans le même temps, Yoon et Duda ont assuré leur soutien pour le succès de la coopération entre leurs Etats en matière d’industrie de la défense. Il s’agit entre autres d’un deuxième contrat de ventes au pays d’Europe des chars d’assaut sud-coréens K2. Séoul et Varsovie négocient actuellement en vue de le signer dans le courant de l’année.