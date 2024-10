Météo : un week-end qui se terminera sous la pluie

Photo : YONHAP News

En ce dernier vendredi du mois d’octobre, le temps est radieux en Corée du Sud. Cependant, ce ne sera pas le cas tout le week-end. En effet, la grisaille remontera pas le sud dans la seconde partie de journée samedi, et de la pluie est même prévue dimanche dans le sud du territoire. Les nuages gris, eux, se généraliseront dans le reste du pays.Concernant les températures, ce matin sur le chemin du travail, il fait 11°C à Séoul et Cheongju, 13°C dans le Jeolla et 19°C à Busan. La maximale est pour les territoires insulaires de Jeju avec 21°C. Dans l’après-midi, le mercure va grimper jusqu’à 23°C dans la capitale, entre 22 et 23°C dans les régions intérieures, et on verra même 24°C poindre à Busan. La maximale sera toujours pour Jeju, avec 26°C.Pas de grands changements samedi et dimanche selon Météo-Corée. Le matin, les températures oscilleront entre 10°C, à Chuncheon, et 21°C à Jeju. Dans l’après-midi, elles seront comprises entre 22 et 25°C.