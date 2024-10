Photo : YONHAP News

Les forces armées ukrainiennes ont affirmé, jeudi, que les premiers effectifs militaires nord-coréens, formés en Russie, avait été déployés sur le terrain, incluant Koursk en Russie.C’est ce qu’ont rapporté Ukrayinska Pravda et d’autres médias ukrainiens. Selon eux, la Direction générale du renseignement de l’armée ukrainienne a déclaré avoir observé, mercredi, des soldats nord-coréens à Koursk, où des forces ukrainiennes étaient en opération.Toujours d’après les mêmes sources, l'armée ukrainienne a signalé qu'environ 12 000 soldats du pays communiste se trouvaient en Russie, incluant trois généraux et 500 officiers. Avant d’ajouter que ces militaires étaient en formation dans cinq bases situées dans l'est de la Russie, y compris Oussouriisk et Oulan-Oudé.