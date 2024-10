Ethique : publication des biens de 76 hauts fonctionnaires

Photo : YONHAP News

Le comité de l'éthique des fonctionnaires a publié, ce matin, dans le journal officiel, les biens détenus par 76 hauts fonctionnaires ayant connu des changements de statut entre le 2 juillet et le 1er août 2024.Le haut fonctionnaire en poste avec le plus de biens déclarés est Park Jong-seok, ambassadeur de Corée du Sud au Koweït. La valeur totale de son patrimoine déclaré à son nom et à celui de sa famille s'élève à 7,2 milliards de wons soit environ 5,6 millions d’euros.Parmi ses déclarations, le diplomate a mentionné une maison individuelle dans le quartier de Hannam dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul, en copropriété avec sa mère, d'une valeur de 1,8 million d’euros, ainsi qu'un terrain d'une valeur de 1,7 million d’euros. Il a également déclaré un appartement dans le quartier d’Itaewon dans le même arrondissement, d'une valeur de 1,4 million d’euros. Les dépôts à son propre nom, de son épouse, de sa mère, de son fils cadet et de sa fille aînée, quant à eux, s'élèvent à 652 000 euros.