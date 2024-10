Fonction publique : création d’une association de jeunes fonctionnaires

Photo : Getty Images Bank

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a annoncé, ce matin, qu’une association nationale de fonctionnaires dans la vingtaine et la trentaine avait été inaugurée. C'était mercredi, à Jochiwon, dans la province du Chungcheong du Sud.L’objectif de cette organisation, intitulée « Actualisation (F5) de la culture organisationnelle », est de rechercher des solutions pour transformer la culture de la fonction publique, où de nombreux fonctionnaires quittent leur poste après moins de cinq ans de service.Cent jeunes fonctionnaires issus de 46 ministères centraux et collectivités locales ont participé à cette association. Lors de la discussion, tenue ce jour-là, dix recommandations pour l'innovation de la culture organisationnelle ont été formulées. Et ce, basées sur ses vingt points à améliorer dans la fonction publique, présentés par le ministère. Elles incluent « le transfert de tâches systématique », « la limitation des contacts inappropriés en dehors des heures de travail », « les comportements respectueux et attentionnés envers autrui », ainsi qu’« évitement de faire des heures supplémentaires par pression », entre autres.Le ministère prévoit de les intégrer dans le futur « Plan d'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de faible ancienneté » et de les transmettre au gouvernement ainsi qu’aux collectivités locales.