G20 : Choi Sang-mok participe à la réunion des ministres des Finances

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a assisté à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, qui s’est tenue les 23 au 24 octobre à Washington.Lors de ce rassemblement, Choi Sang-mok a souligné que la solution fondamentale pour résoudre les inégalités état la croissance. Avant d’évoquer les enjeux majeurs à traiter du G20 : les inégalités, la réponse au changement climatique et la fragmentation de l'économie mondiale.Le haut fonctionnaire sud-coréen a également appelé à discuter de réformes structurelles adaptées aux conditions de chaque pays pour restaurer le potentiel de croissance. Il a ensuite proposé un rôle de leadership pour le G20 face à la fragmentation et à l'incertitude croissante de l'économie mondiale.D’autre part, le vice-ministre a eu des entretiens avec les ministres des Finances du Japon, de l'Australie, de la Finlande, ainsi que Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).