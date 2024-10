Les conseillers à la sécurité nationale de Séoul, Washington et Tokyo se réunissent

Photo : KBS News

Les conseillers à la sécurité nationale de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon s’entretiendront aujourd’hui à Washington. Selon la chaîne publique nippone NHK, cette rencontre rassemblera le sud-Coréen Shin Won-sik, l’Américain Jake Sullivan, et le Japonais Takeo Akiba.Les trois représentants devraient en profiter pour maintenir la relation de confiance de leurs pays afin que leurs politiques de sécurité ne subissent pas de changements majeurs. Et ce, même après l'élection présidentielle américaine qui se tiendra le mois prochain.Il est également prévu que les participants s’engagent à renforcer la coopération trilatérale, en établissant un cadre pour réagir conjointement aux enjeux internationaux. Ils échangeront aussi sur la situation internationale, notamment sur le déploiement des soldats nord-coréens en Ukraine pour le compte de Moscou.Les questions liées au développement nucléaire et balistique de la Corée du Nord, ainsi qu’à l’intensification des activités militaires de la Chine et de la Russie, devraient également figurer à l’ordre du jour.La NHK a rapporté que les conseillers à la sécurité nationale tiendraient des discussions bilatérales en marge de cette réunion.