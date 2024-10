SCM : Séoul et Washington discuteront de l’envoi des soldats nord-coréens en Russie

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, et son homologue américain, Lloyd Austin, tiendront la 56e réunion consultative sur la sécurité (SCM) le 30 octobre à Washington. Cette entrevue vise à établir des bases concrètes pour la mise en œuvre de leur Vision de défense, convenue l’année dernière, ainsi qu’à renforcer le développement de l'alliance stratégique, mondiale et inclusive entre les deux pays.Les discussions porteront notamment sur la coopération bilatérale concernant la situation sécuritaire récente sur la péninsule, y compris le déploiement de soldats nord-coréens en Russie. Les deux parties examineront également les moyens de consolider la dissuasion élargie et d’approfondir l’alliance militaire.Des hauts responsables des secteurs de la défense et de la diplomatie des deux nations prendront également part à cette réunion. A cette occasion, Kim Yong-hyun rendra hommage au Mémorial des vétérans de la guerre de Corée et visitera un centre de recherche local spécialisé dans la coopération homme-système non habité.