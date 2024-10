Halloween : l'exécutif met en place un plan de sécurité dans 27 zones à forte affluence

Photo : YONHAP News

A quelques jours d'Halloween, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité coréen a annoncé la mise en place d'une période de mesures spéciales du 25 octobre au 1er novembre. Ce dispositif vise à prévenir tout incident dans les zones où de grandes foules sont attendues.Parmi les secteurs surveillés figurent Itaewon et Hongdae à Séoul, Seomyeon à Busan, ainsi que Dongseong-ro à Daegu. Au total, 27 zones à travers le pays feront l'objet d'une surveillance renforcée.Afin de garantir la sécurité sur le terrain, des gestionnaires de crise seront déployés dans 12 des zones les plus fréquentées pour coordonner les efforts avec les autorités locales jusqu’à la dispersion des foules.Cette initiative s'inscrit dans le cadre d’une série d’inspections déjà effectuées par le ministère du 21 au 24 octobre, qui portaient sur les plans de gestion des foules et les mesures de circulation durant les rassemblements.