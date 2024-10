UE : l’envoi des soldats nord-coréens en Russie compromet la sécurité de l’Europe

Photo : KBS News

L’Union européenne a dénoncé le déploiement de soldats nord-coréens en Russie, le qualifiant d’acte hostile qui entraînera des conséquences importantes sur la paix et la sécurité en Europe, voire dans le monde entier.Dans un communiqué publié hier par Josep Borrell, haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’UE a exprimé sa profonde inquiétude face aux rapports selon lesquels Pyongyang aurait envoyé ses troupes pour participer à la guerre d’agression de Moscou.Borrell a précisé que cela constituait une violation grave de nombreux droits internationaux, y compris les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Avant de condamner l'intensification de la coopération militaire et des échanges d'armes entre la Corée du Nord et la Russie.Il a souligné que le soutien continu du royaume ermite à la guerre en Ukraine pour le compte de son allié montrait à quel point la sécurité de l'Europe et celle de l'Indopacifique étaient étroitement liées. L'UE a également indiqué qu'elle coopérerait avec ses partenaires internationaux pour répondre à cette situation.Plus tôt, un de ses responsables a déclaré que si le déploiement de troupes nord-coréennes était confirmé, des sanctions supplémentaires pourraient être envisagées.