Décès de l'actrice Kim Soo-mi à l'âge de 75 ans

Photo : YONHAP News

L'actrice sud-coréenne Kim Soo-mi s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 75 ans. La police de Séoul, dans le quartier de Seocho, a confirmé son décès dans la matinée.Victime d'un arrêt cardiaque, Kim Soo-mi avait été transportée d'urgence à l'hôpital catholique de Séoul, mais les efforts pour la ranimer ont échoué, selon les premiers rapports.Les autorités mènent actuellement une enquête pour déterminer les circonstances exactes de son décès.En mai dernier, l'actrice avait déjà suspendu ses activités en raison d'une fatigue excessive et avait été hospitalisée à l'hôpital Hanyang, dans l'arrondissement de Seongdong à Séoul. Selon des sources, son épuisement était dû à un emploi du temps surchargé entre ses engagements sur scène et à la télévision, et il lui avait été conseillé de prendre du repos.