Han Dong-hoon : la nomination d’un inspecteur spécial était une promesse électorale

Photo : YONHAP News

Han Dong-hoon a déclaré que la nomination d’un inspecteur spécial constituait une promesse électorale du président de la République. Sur les réseaux sociaux, le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a critiqué ce matin les députés de sa formation qui prétendent qu’il faut d'abord désigner le directeur de la Fondation des droits de l’Homme en Corée du Nord. Le Minjoo, première force de l’opposition n’ayant toujours pas recommandé son candidat, le lancement de cette fondation est repoussé depuis huit ans.Selon Han, aucune décision n’a été prise pour respecter cet engagement électoral, et ceux s’y opposant devraient fournir une explication valable. L’inspecteur spécial serait chargé d’enquêter sur les actes répréhensibles des proches de Yoon Suk Yeol. Le patron du PPP espèrerait dissiper les soupçons autour de la Première dame Kim Keon-hee grâce à celui-ci.Pourtant, des députés pro-Yoon estiment que sa démarche va à l’encontre de la ligne de la formation, et qu’il devrait consulter le chef du groupe parlementaire et se rétracter.