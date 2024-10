Incendie au 55e dépôt de ravitaillement des GI’s à Busan

Photo : YONHAP News

Hier soir vers 18h30, un important incendie s'est déclaré dans le 55e dépôt de ravitaillement de l’armée américaine à Busan. Les pompiers ont lutté toute la nuit pour maîtriser les flammes. L'incendie aurait commencé dans un entrepôt frigorifique au sein de la base militaire.Aucun blessé n’a été signalé, et la plupart des flammes ont été maîtrisées après 13 heures de lutte. Mais des matériaux sensibles au feu, comme le polyuréthane et le caoutchouc, étaient entreposés à l'intérieur, rendant les opérations de secours difficiles.Le dépôt où l’incendie s’est produit est une installation militaire qui sert pour le stockage des équipements des GI’s, acheminés par le port de Busan. Après le début des feux, seuls les pompiers ont pu entrer dans l'enceinte et l’accès des forces policière a été restreint.Conformément à l'accord sur le statut des forces américaines en Corée du Sud (SOFA), certaines informations sur l’incident n'ont pas été rendues publiques. Une enquête sur les causes du feu devrait être menée en coordination avec l'armée américaine.