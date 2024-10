Journée des îlots Dokdo : les politiques critiquent les revendications japonaises

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c'est la Journée des îlots Dokdo. Les partis politiques sud-coréens ont donc profité de l'occasion pour réaffirmer leur volonté de protéger ce territoire. Le tout en critiquant les revendications japonaises sur ces petits îles situées dans la mer de l’Est.Cependant, des différences d'approche sont apparues entre les deux principaux partis. Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), le parti présidentiel, a exhorté le Japon à changer d'attitude et a mis en accent sur une réponse bipartisane. Le Minjoo, premier parti de l’opposition, de son côté, a centré ses critiques sur la politique diplomatique du gouvernement vis-à-vis de l’archipel.Le président du PPP, Han Dong-hoon, a déclaré sur Facebook que, bien que les deux nations s'accordent de plus en plus sur la nécessité de construire des relations futures constructives, les revendications japonaises sur Dokdo, rapportées par les médias, jettent le doute sur la sincérité des dirigeants japonais. Il a réaffirmé l'engagement de son parti à défendre ce territoire, situé à l'extrémité orientale de la Corée du Sud.Le leader du Minjoo, Lee Jae-myung, lui, a profité de la réunion du comité exécutif à l'Assemblée nationale pour souligner que les efforts passionnés des citoyens sud-coréens pour commémorer Dokdo étaient également un avertissement à l'égard de la politique diplomatique unilatérale du gouvernement envers Tokyo. Il a appelé le gouvernement à saisir cette Journée de Dokdo comme une opportunité pour réfléchir à sa diplomatie avec le Japon.