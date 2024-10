Photo : YONHAP News

Pour entamer cette dernière semaine du mois d’octobre, la météo est changeante au pays du Matin clair. Alors qu’il fait beau dans le quart sud-ouest et dans la diagonale des terres jusqu’à Cheongju, le reste du territoire est sous la grisaille dans la matinée. Dans l’après-midi, les nuages se généraliseront et des précipitations sont prévues sur la côte sud et la côte est.Concernant les températures, ce matin, il fait 11°C à Séoul, 14°C à Gangneung et 16°C à Busan. La maximale est pour les territoires insulaires de Jeju avec 17°C et il fait entre 12 et 13°C dans les régions intérieures.Dans la seconde partie de journée, le mercure oscillera partout entre 20 et 22°C.