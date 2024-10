Guerre en Ukraine : des soldats nord-coréens aperçus en route vers le front

Photo : YONHAP News

L'armée russe transporte des soldats nord-coréens dans un camion civil pour les déployer sur la ligne de front, ont affirmé hier les autorités ukrainiennes, heure locale.Selon le média The Kyiv Independent, la direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a publié hier des informations obtenues par des interceptions de surveillance. Ces renseignements indiquent que la police russe a arrêté un camion KamAZ, constructeur automobile russe, immatriculé en civil, sur l'autoroute Kursk-Voronej, en Russie.Dans cet enregistrement audio, des officiers russes discutent des raisons pour lesquelles le conducteur du camion n'a pas présenté les documents requis à la police, suggérant que celle-ci n'était pas informée du transport des militaires nord-coréens et que les officiers tentaient de régler le problème.Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir été informé par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, que les troupes nord-coréennes devraient entrer en zone de combat les 27 et 28 octobre.Les services de renseignement ukrainiens diffusent quotidiennement l'évolution du déploiement nord-coréen, rendant publiques, par exemple, des discussions sur la mise à disposition d'interprètes pour ces troupes, comme vendredi dernier.