Le PPP et le Minjoo lancent un comité consultatif pour améliorer la vie des citoyens

Photo : YONHAP News

Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), parti présidentiel, et le Minjoo, première formation d'opposition, lanceront aujourd'hui une entité de consultation sur les questions liées à l'amélioration de la vie quotidienne des citoyens.Les présidents du comité politique et les porte-paroles adjoints des deux partis se réuniront aujourd'hui au Parlement pour inaugurer le « Comité consultatif de promotion des engagements communs pour la vie quotidienne du peuple ».Les deux camps aborderont différents sujets tels que la relance de l'économie nationale basée sur les industries de l'IA et des semi-conducteurs, la construction d'un réseau national d'électricité, la valorisation des marchés boursiers, le soutien aux PME et aux petits commerçants, la lutte contre la dénatalité, la réduction des disparités régionales, et la suppression de certaines prérogatives des députés.Han Dong-hoon et Lee Jae-myung, respectivement présidents du PPP et du Minjoo, avaient convenu de mettre en place ce comité le 1er septembre. Ils se sont également mis d'accord pour organiser une deuxième rencontre en tête-à-tête.