Transports publics : 90 % des habitants de Séoul demandent une meilleure accessibilité

Photo : YONHAP News

Neuf sud-Coréens sur dix vivant dans la capitale et ses environs souhaitent une utilisation accrue des transports en commun par rapport aux voitures. Ils demandent donc l'élargissement des lignes de métro et de bus ainsi qu'une augmentation des subventions aux frais de transport.Tels sont les résultats d’un sondage mené du 24 au 27 juin derniers auprès de 3 000 adultes résidant à Séoul, Incheon et dans la province de Gyeonggi, par les organisations « Greenpeace » et « Seoul Transit for All ».Ces ONG écologistes ont indiqué aujourd'hui que 90,2 % des sondés se disent favorables à un renforcement de l'usage des transports publics, notamment pour réduire les embouteillages (69,4 %), les émissions de gaz à effet de serre (30,2 %) et les accidents de la route (13,6 %), entre autres.Les répondants demandent le doublement du nombre de trains de métro et de bus (68 %), l'augmentation des subventions pour les frais de transports en commun (63,7 %) ainsi que la multiplication des stations de métro et des arrêts de bus (62,8 %).Selon Choe Eun-seo, responsable de communication de Greenpeace, les transports représentent 14 % des émissions de gaz à effet de serre en Corée du Sud, tandis que le nombre de voitures continue d’augmenter, atteignant 25 940 000 véhicules l'an dernier.De son côté, Lee Sang-hyeon, de Seoul Transit for All, a plaidé pour une transition vers un système de transport davantage orienté vers les transports en commun, afin de garantir le droit à la mobilité de la population et d’améliorer sa santé.