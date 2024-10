Séoul à l’Otan : nouvelles discussions pour répondre au déploiement nord-coréen en Russie

Photo : YONHAP News

Une délégation du gouvernement sud-coréen se rendra au siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) à Bruxelles pour y présenter des informations sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie.Selon l'alliance, les délégués sud-coréens participeront lundi matin, heure locale, à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord (CAN), présidée par Mark Rutte. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général de l'Otan tiendra également une conférence de presse.Dirigée par Hong Jang-won, premier directeur adjoint du Service national de renseignement (NIS), la délégation comprend de hauts responsables des services de renseignement, de l'armée et de la diplomatie, dont Park Jin-young, chef du renseignement de l'état-major interarmées.Le Conseil de l'Atlantique Nord est l'organe décisionnel de l'Otan, où les représentants des 32 pays membres examinent les questions de sécurité susceptibles d'affecter l'alliance et prennent des décisions politiques.L'Otan a également invité les ambassadeurs des quatre pays indo-pacifiques (IP4), à savoir la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. L’alliance considère qu'il est nécessaire de renforcer la réponse commune, compte tenu des possibles répercussions du déploiement de soldats nord-coréens en Russie sur la sécurité régionale.La délégation sud-coréenne discutera à Bruxelles de l'envoi des troupes nord-coréennes et des moyens de réponse. L'éventuel déploiement d'une mission de surveillance sud-coréenne en Ukraine ainsi que le soutien à l'armée ukrainienne pourraient également être abordés.Séoul envisage effectivement d'envoyer une équipe d'observation en Ukraine pour évaluer les forces nord-coréennes déployées sur le terrain et analyser leurs tactiques.Il est également probable que l'alliance demande à la Corée du Sud de fournir une assistance militaire plus active. Jusqu'à présent, la Corée du Sud n'a offert que du matériel militaire à caractère humanitaire et a aidé indirectement les États-Unis à soutenir Kyiv en exportant des obus d'artillerie de 155 mm vers les États-Unis. Cependant, avec le déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés des militaires russes, Séoul a évoqué la possibilité de fournir des armes offensives, selon l'évolution de la situation.La délégation sud-coréenne tiendra également une séance d'information pour le Comité politique et de sécurité de l'UE (COPS), et des réunions séparées sont prévues avec des responsables de l'Otan et de l'UE, dont Mark Rutte.