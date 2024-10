Séoul ouvre un programme de soutien pour accompagner les écoles vers l'enseignement mixte

Photo : YONHAP News

Le bureau de l'éducation de Séoul a annoncé, aujourd'hui, qu'il allait soutenir un programme d'éducation à la vie scolaire sur mesure pour les écoles qui passent en enseignement mixte ou qui rouvrent.Ce programme cible deux collèges et cinq lycées actuellement non mixtes mais qui adopteront ce nouveau modèle pour l'année scolaire 2025, ainsi que deux écoles primaires rouvertes. Il s’adresse aux enseignants, élèves et parents concernés.Ce programme vise à aider la communauté éducative à s'adapter aux défis liés à cette transition en offrant un soutien adapté, incluant la révision des règles de vie scolaire, la prévention de la violence scolaire et son traitement. Il prévoit un soutien régulier tenant compte du calendrier scolaire, avec des ajustements selon les besoins. Après la fin du programme, le bureau prévoit de poursuivre l’assistance pour stabiliser les écoles.