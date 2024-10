Appel à contributions pour le nouveau design des cartes d’identité

Photo : YONHAP News

Une compétition visant à renouveler le design de la carte d’identité sud-coréenne débutera le mois prochain. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de l'Administration publique et de la Sécurité, ainsi que l’Institut Coréen pour la Promotion des Métiers et du Design, ont annoncé que ce concours se tiendra du 18 au 28 novembre.Le design actuel, introduit en 1999, date de 25 ans, et le gouvernement estime qu’il est temps de l'adapter aux exigences modernes en termes de design et de fonctionnalités.Dans cette optique, une réunion a eu lieu le mois dernier, suivie des recommandations d'un comité de pilotage pour lancer cette initiative de refonte.La compétition se déroulera en deux étapes : la première sélectionnera six candidats ou équipes en se basant sur les propositions de design conceptuel et les réalisations passées des participants. Ces six équipes accéderont à la seconde phase, prévue pour le premier semestre 2025, où le projet final sera choisi. Le lauréat participera au développement du nouveau design de la carte d’identité.Le gouvernement prévoit également de solliciter des idées auprès du public afin d’intégrer leurs suggestions dans la conception finale.