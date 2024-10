Drones sud-coréens : Séoul qualifie les allégations de Pyongyang d'insolentes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a déclaré que les allégations de son voisin du Nord selon lesquelles un drone sud-coréen avait décollé de l’île de Baengnyeong pour survoler Pyongyang n’avaient aucune valeur.Le porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), a souligné, lors d’un briefing régulier, ce matin, qu’il était inutile de confirmer ou répondre aux allégations unilatérales de la Corée du Nord. Il a rappelé que cette dernière avait infiltré des objets volants dans l’espace aérien sud-coréen plus d’une douzaine de fois au cours de ces dix dernières années. Et d’ajouter qu’elle ne met en avant des arguments démesurés et insolents au lieu de réfléchir à ses fautes.Le colonel Lee Sung-jun a averti qu’en cas d’infiltration de drones dans l’espace aérien du pays du Matin clair, les autorités prendraient des mesures appropriées et adéquates pour protéger la sécurité et les biens de leurs citoyens.Pour rappel, dans un communiqué publié hier par l’agence officielle nord-coréenne, la KCNA, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant suprême, a déclaré vouloir voir comment la Corée du Sud réagira, si des drones apparaissent dans le ciel de sa capitale.