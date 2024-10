Réunion des chefs de la diplomatie et de la défense sud-coréennes et américaines, ce jeudi, à Washington

Photo : YONHAP News

La sixième réunion entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Corée du Sud et des États-Unis aura lieu ce jeudi à Washington. Une première depuis 2021.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les chefs de la diplomatie et de la défense sud-coréennes, Cho Tae-yul et et Kim Yong-Hyun, rencontreront leurs homologues américains, Antony Blinken et Lloyd Austin, pour discuter des mesures de réponse face au déploiement de troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine.Les hauts officiels prévoient de discuter de manière globale des questions liées à la péninsule coréenne et des enjeux régionaux. Le soutien militaire du pays du Matin clair à l’Ukraine pourrait aussi faire l’objet de discussions, alors que Washington a officiellement confirmé le déplacement de soldats nord-coréens vers la Russie.Au cours de son séjour aux USA, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères tiendra un tête-à-tête avec le secrétaire d’Etat américain. Le chef de la défense sud-coréenne tiendra ce mercredi la 56e réunion consultative sur la sécurité avec le secrétaire à la Défense américain, au Pentagone.