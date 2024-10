Recettes fiscales : 29 600 milliards de wons de moins que prévu pour cette année

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Economie et des Finances a annoncé aujourd’hui une révision à la baisse des recettes fiscales attendues cette année. Elles seront inférieures de 29 600 milliards de wons, soit 19,8 milliards d’euros, au montant indiqué dans le budget.Le gouvernement a donc déclaré qu’il se servirait de ses ressources disponibles sans émettre de nouvelles obligations, en tenant compte de la durabilité budgétaire. Il projette de combler le déficit fiscal par trois méthodes. D’abord, il mobilisera entre 14 000 et 16 000 milliards de wons, l’équivalent de 9,37 et 10,71 milliards d’euros, à partir de fonds publics, comme ceux de gestion de fonds publics et de stabilisation des changes.L’exécutif a aussi décidé d’avancer une partie des subventions aux collectivités locales et aux bureaux de l’éducation. Selon ses prévisions, leur montant, lié aux recettes fiscales, devrait baisser de 9 700 milliards de wons, ou 6,49 milliards d’euros. En contrepartie, le gouvernement versera 3 200 milliards de wons, soit 2,14 milliards d’euros, de moins pour 2026.D’ailleurs, le ministère a estimé que le montant des crédits budgétaires non exécutés pourrait atteindre entre 7 000 et 9 000 milliards de wons, soit 4,68 et 6,02 milliards d’euros. Et d’ajouter qu’ils seront traités comme des « fonds non utilisés ».