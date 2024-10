Le gouvernement réagit aux incertitudes révélées par le PIB au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a fait part de son intention de porter une attention particulière aux incertitudes liées au PIB et à son taux de croissance au troisième trimestre.Lors d'une réunion des ministres concernés, tenue aujourd’hui au complexe gouvernemental de Séoul, Choi Sang-mok a déclaré que la croissance économique n’avait pas atteint les attentes en raison de la faiblesse du secteur de la construction et de l'ajustement des exportations. Et, ce, en dépit de la reprise de la consommation intérieure.Le haut fonctionnaire a estimé que des facteurs temporaires, tels que les effets de base de la hausse des exportations pour le sixième mois consécutif et la perturbation de la production automobile, seraient résolus ultérieurement. Cependant, selon lui, il existera toujours des incertitudes qui pourraient être causées par l’élection présidentielle américaine, la conjoncture économique des principaux pays, la situation au Moyen-Orient, et les conditions des industries clés.Choi a insisté sur la nécessité de s’y préparer de manière rigoureuse. Dans cet objectif, le gouvernement lancera, comme prévu, un plan de soutien de 26 000 milliards de wons, soit 17,4 milliards d’euros, pour renforcer la compétitivité de l'industrie des semi-conducteurs. Il se concentrera aussi sur le développement des technologies à forte valeur ajoutée pour la pétrochimie et sur un approvisionnement stable en matières premières pour les batteries secondaires.