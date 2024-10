Billboard Hot 100 : « APT. » fait son entrée en occupant le 8e rang

Photo : YONHAP News

Quelle est « la » chanson qui est actuellement sur toutes les lèvres des jeunes et même des moins jeunes dans le monde entier ? « APT. », sans conteste. La preuve ? Le dernier single de Rosé, avec Bruno Mars en featuring, est apparu sur le Billboard Hot 100, en occupant d’emblée la 8e position.Le magazine américain a en effet annoncé, aujourd’hui, sur X, que la chanson avait fait son entrée dans le top 10 cette semaine, rejoignant d’autres titres notables comme « Birds Of A Feather » de Billie Eilish et « Espresso » de Sabrina Carpenter qui atteignent respectivement la 3e et la 5e places.Il s’agit d’un record pour une artiste sud-coréenne. La précédente chanson la mieux classée pour une star féminine du pays du Matin clair était « Ice Cream ». Interprétée en 2020 par le groupe Blackpink avec Selena Gomez, elle avait occupé la 13e position.