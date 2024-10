Météo : de la grisaille mais pas de pluie en prévision

Photo : KBS News

En ce dernier mardi du mois d’octobre, la météo est, comme la veille, maussade en Corée du Sud. La grisaille domine sur tout le territoire, et la tendance va se poursuivre tout au long de la journée dans la moitié ouest. Quelques rayons de soleil seront perceptible sur la côte ouest, en revanche, de Busan à Gangneung.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 12°C à Séoul, 11°C à Gangneung et 16°C à Busan. La maximale est pour les territoires insulaires de Jeju avec 18°C. Alors qu’il fait un peu plus doux dans le Jeolla, entre 14 et 15°C, le mercure dans les terres n’évolue pas beaucoup, restant entre les 11 et 12°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 18°C dans la capitale. La maximale sera toujours pour Jeju avec 24°C, et il fera 23°C à Busan. Dans le reste du pays, les températures évolueront entre 18 et 20°C.