Guerre en Ukraine : Zelensky parle de 12 000 militaires nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien a affirmé qu’« il y a déjà 3 000 soldats nord-coréens en Russie et qu’ils seront bientôt 12 000 ». Et d’ajouter que Moscou va les « utiliser » sur le territoire ukrainien.Volodymyr Zelensky a tenu ces propos hier dans une conférence de presse en Islande, où il a effectué un voyage pour un sommet avec les dirigeants des pays nordiques.De son côté, l’armée ukrainienne a indiqué que les 3 000 militaires nord-coréens s’entraînaient la nuit à Koursk, région russe où les troupes ukrainiennes sont présentes depuis leur attaque lancée en août dernier.Le renseignement du ministère ukrainien de la Défense publie tous les jours les informations concernant le déploiement des troupes du Nord. Selon lui, un interprète est affecté pour 30 hommes et Moscou fournira à chacun d’entre eux 50 mètres de papier hygiénique et 300 grammes de savon par mois.