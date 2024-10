Séoul rassure quant à l’impact des nouvelles règles d'investissements américains dans les hautes technologies

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Trésor a dévoilé hier de nouvelles règles visant à restreindre les investissements américains dans les hautes technologies des pays qu’il considère comme préoccupants.Les ministères sud-coréens concernés par le dossier ont aussitôt examiné l’impact de ces nouvelles mesures sur l’économie nationale. Et de rassurer que ces répercussions seront limitées, le texte ne mentionnant que la Chine continentale, Hong Kong et Macao.Ces ministères, dont celui de l’Industrie et du Commerce, ont pourtant promis d’analyser, sous divers aspects, les éventuelles conséquences des nouvelles réglementations américaines. Et ce, en étroite communication avec les secteurs concernés et des experts.Les nouvelles mesures annoncées ciblent notamment les investissements dans les semi-conducteurs de pointe, l'intelligence artificielle (IA), ainsi que les technologies de l'information quantique. Elles vont entrer en vigueur le 2 janvier prochain.