Photo : YONHAP News

Le président de la République a promis aujourd’hui de concentrer toutes ses forces pendant les deux derniers mois de l’année pour continuer les quatre réformes emblématiques de son quinquennat. Elles concernent les systèmes de santé, les retraites, le travail et l’éducation.Yoon Suk Yeol a pris cet engagement lors du conseil hebdomadaire de ses ministres. Pour lui, la réforme des systèmes de santé est la plus urgente, non seulement au niveau des soins médicaux, mais aussi sur le plan de l’assurance-maladie ou de la mutuelle.Le chef de l’Etat en a profité pour exprimer une pensée particulière à l’égard des victimes de la bousculade mortelle d’Itaewon, et de leurs familles. Il y a tout juste deux ans, 159 personnes ont perdu la vie, alors qu’elles venaient fêter Halloween dans ce quartier de Séoul.Le président Yoon a alors affirmé que « les plus sincères condoléances à donner aux disparus consistent à protéger le quotidien du peuple et à rendre le pays plus sûr ». Dans la foulée, il a demandé aux ministères concernés de déployer tous les efforts allant dans ce sens.L’occupant du Bureau de Yongsan est aussi revenu sur le « copinage militaire illicite », selon ses propres mots, entre la Corée du Nord et la Russie. Il l’a alors qualifié d’importante menace pour la sécurité nationale et internationale. Il a donc ordonné à son équipe de se préparer à toute éventualité et de rester vigilante.