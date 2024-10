Itaewon : les sud-Coréens commémorent le deuxième anniversaire de la tragédie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célèbre aujourd’hui un triste anniversaire : les deux ans de la tragédie d’Itaewon, qui a fait 159 morts.Alors que le traumatisme reste encore tangible, la classe politique rend hommage, d’une seule voix, aux victimes et exprime à nouveau ses condoléances à leurs familles.Pourtant, le camp présidentiel et l’opposition divergent sur les mesures visant à éviter de telles catastrophes. Le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation de Yoon Suk Yeol, a souligné l’importance de réformer les systèmes et les législations. Han Dong-hoon en a fait état sur son compte Facebook.Son homologue du Minjoo, la première force de l’opposition, a lui aussi exprimé son ressenti sur son compte Facebook. Lee Jae-myung s’est emparé de l’occasion pour promettre de tout mettre en première ligne pour faire la lumière sur les causes du drame.