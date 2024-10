NIS : des généraux nord-coréens pourraient être déplacés sur le front ukrainien

Photo : KBS News

Le Service national du renseignement (NIS) surveille de très près les mouvements des troupes nord-coréennes en Russie et continue d’en informer les parties concernées.Ce mardi, il a évoqué la possibilité que certains de ces soldats, dont des généraux de haut rang, se rendent sur le front ukrainien. Le NIS en a fait part devant les députés concernés dans le cadre de l’audit parlementaire de ses activités, qui s’est déroulé à huis clos.A en croire les élus qui ont relayé ces informations, les services secrets estiment par ailleurs que les militaires nord-coréens et russes ont du mal à communiquer, et ce bien que les seconds apprennent aux premiers une centaine de termes militaires en russe.Toujours selon le NIS, une figure clé de la sécurité russe aurait été à bord d’un avion spécial du gouvernement de Moscou, qui a fait un aller-retour entre les capitales des deux alliés, les 23 et 24 octobre. Et ce haut responsable serait impliqué dans le déploiement des troupes du Nord sur le territoire russe.A propos de la visite à Moscou de la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, le renseignement sud-coréen avance qu’elle aurait pour objet de se concerter sur l’éventuel envoi des unités supplémentaires ainsi que les contreparties en échange de ce déploiement.Le NIS a également indiqué que le régime de Kim Jong-un semblait prêt à tenter de lancer un nouveau satellite espion, grâce aux composants sophistiqués et les technologies fournis par le Kremlin. Et d’ajouter que les deux alliés accélèrent leur coopération économique après la signature de leur nouveau traité de partenariat stratégique global, en juin. De même, quelque 4 000 travailleurs nord-coréens auraient été dépêchés en Russie rien que cette année