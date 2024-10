Hier, c’était la Journée mondiale de l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral). A l’occasion de cette journée, célébrée afin de sensibiliser et informer le public sur ce problème de santé publique, des chiffres ont été publiés.Chaque année en Corée du Sud, entre 110 000 et 150 000 personnes en sont victimes. Soit un nouveau patient toutes les 4 à 5 minutes. Et cette maladie constitue la quatrième cause de décès au pays du Matin clair.