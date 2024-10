Photo : YONHAP News

Cette année marque le 20e anniversaire du projet de reconstitution des ours à collier en Corée du Sud.Une cérémonie se tient aujourd’hui dans un grand hôtel situé dans l’arrondissement de Dongdaemun à Séoul. A cette occasion, cinq personnes qui ont œuvré pour sauver cette espèce en voie de disparition vont être décorées. Et à partir du 5 novembre, une exposition spéciale est prévue à Daejeon, dans le centre du pays.Tout a commencé en octobre 2004, en relâchant six ours dans le mont Jiri. D’après le ministère de l’Environnement, on compte désormais 89 bêtes dans la nature.