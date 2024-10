Photo : Getty Images Bank

En ce dernier mercredi du mois d’octobre, le temps est beau, le ciel est bleu au pays du Matin clair. En effet, ni nuages, ni précipitations ne sont prévus, et le soleil va briller sur tout le territoire, tout au long de la journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 12°C à Séoul, 12°C à Gangneung et 14°C à Busan. La maximale est pour les territoires insulaires de Jeju avec 17°C. On enregistre une minimale de 8°C à Andong, et de manière générale, le mercure est compris entre 9 et 12°C dans les régions intérieures.Dans la seconde partie de journée, il fera 20°C dans la capitale. La maximale sera toujours pour Jeju avec 25°C, et il fera 24°C à Busan. Dans le reste du pays, les températures évolueront entre 21 et 22°C.