Reuters : une partie des soldats nord-coréens mobilisés se trouveraient dans le Koursk

Photo : YONHAP News

Les États-Unis estiment qu'une partie des soldats nord-coréens envoyés en renfort à la Russie se trouverait dans la région de Koursk. C’est ici que se déroulent des combats intenses entre les forces ukrainiennes et russes. C’est ce qu’a rapporté mardi Reuters, citant deux responsables du gouvernement américain sous couvert d’anonymat.Ces derniers n’ont cependant pas précisé à l’agence de presse les activités menées par ces militaires dans cette zone. L’un d’eux a simplement indiqué qu’on ne savait pas encore précisément comment ils allaient aider la Russie.Plus tôt dans la journée, lors d’un audit parlementaire à Séoul, le Service national du renseignement (NIS) a évoqué la possibilité qu’une partie des militaires nord-coréens, dont des généraux de haut rang, ait été déployée sur la ligne de front.Le NIS a jugé « plausible » l’affirmation des forces ukrainiennes selon laquelle 3 000 nord-Coréens s’entraîneraient dans la région de Koursk. Il a cependant précisé ne pas pouvoir confirmer cette information de manière définitive.Le renseignement estime également que le régime de Kim Jong-un pourrait envoyer jusqu’à 10 900 hommes en Russie d’ici la fin de l’année.De plus, lundi, les départements américains de la Défense et d’État ont affirmé que Pyongyang avait y envoyé environ 10 000 militaires pour des entraînements, et qu’une partie d’entre eux se serait déjà rapprochée de l’Ukraine.