CNN : des soldats nord-coréens se sont déjà infiltrés en Ukraine

Photo : YONHAP News

Un petit nombre de soldats nord-coréens se sont déjà infiltrés en Ukraine. C’est ce que vient d’annoncer CNN, en citant deux responsables de renseignements occidentaux sous couvert d’anonymat. D’après la chaîne américaine d’informations, leur nombre devrait augmenter à mesure que les forces du pays communiste terminent leur entraînement en Russie et se dirigent vers les lignes de front.Hier, l’agence de presse Reuters avait rapporté l’estimation de Washington selon laquelle une partie des nord-Coréens envoyés en renfort se trouverait à Koursk, la région où se déroulent des combats intenses entre les forces ukrainiennes et russes. Plus tôt dans la journée, à Séoul, le Service national du renseignement (NIS) avait évoqué la possibilité qu’une partie des militaires nord-coréens, dont des généraux de haut rang, ait été déployée sur la ligne de front.