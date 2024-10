Washington : le déploiement nord-coréen en Russie viole des résolutions de l’Onu

Photo : YONHAP News

Le déploiement de soldats nord-coréens pour soutenir Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine constitue une violation des résolutions des Nations unies. C’est ce qu’a déclaré hier le porte-parole du département d'État américain.Matthew Miller a précisé que la formation de militaires nord-coréens par la Russie, impliquant l’usage de missiles balistiques ou d’autres armes, enfreint directement les résolutions 1718, 1874 et 2270 du Conseil de sécurité. Avant d’ajouter que cela vient s’ajouter aux violations répétées par Moscou et Pyongyang de l’embargo onusien sur les armes.La résolution 1718, adoptée en octobre 2006 après le premier essai nucléaire nord-coréen, impose au régime des sanctions financières et interdit le trafic d’armes balistiques, nucléaires ou autres.Quant aux résolutions 1874 et 2270, adoptées respectivement en 2009 et 2016 en réaction aux essais nucléaires nord-coréens, elles interdisent tout transfert de formations, services ou assistance technique vers ou depuis le royaume ermite concernant la fabrication ou l’utilisation d’armes.Miller a aussi été interrogé sur les difficultés à appliquer les sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Et ce, notamment à cause de l’opposition de Moscou lors de la réunion du Conseil de sécurité prévue ce mercredi. Il a affirmé : « Nous avons la capacité d’imposer des sanctions tant à la Russie qu’à la Corée du Nord ».Le porte-parole a également commenté la possibilité de mesures punitives via l’« Équipe de surveillance des sanctions multilatérales (MSMT) », récemment formée par 11 pays, dont la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. Il a précisé que ce mécanisme sert à examiner, analyser et communiquer des informations sur l’application des sanctions onusiennes contre Pyongyang, sans toutefois permettre l’imposition directe de sanctions.