La Corée du Nord et la Russie organisent une exposition sur les TIC à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Une exposition de produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) a été lancée hier conjointement par la Corée du Nord et la Russie, à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l’agence officielle de la première.A cette occasion, des institutions de recherche et des entreprises des deux pays ont présenté des résultats de recherche scientifique sous le thème « TIC, développement et coopération numériques ».Pyongyang et Moscou ont déclaré que cet événement contribuerait à renforcer les échanges et la coopération en matière de sciences et de technologies. Et d’ajouter qu'ils développeraient davantage la coopération dans ce domaine.Une telle exposition, tenue par les deux alliés, avait déjà eu lieu pour la première fois dans la capitale nord-coréenne en 2006, mais n’avait pas été évoquée par les médias du pays communiste depuis. Elle aurait été organisée en près de dix ans, alors que les deux nations se rapprochent ces derniers temps.